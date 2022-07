Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugenaufruf nach Einbrüchen in Warburg

Warburg (ots)

Der Polizei sind zwei Einbrüche in Warburg gemeldet worden. In der Nacht von Mittwoch, 06. Juli, auf Donnerstag, 07. Juli, brachen Unbekannte im Zeitraum vom 20.00 Uhr bis 07.35 Uhr in eine Arztpraxis am Paderborner Tor Ecke Göringsgraben ein und stahlen eine geringe Menge Bargeld. Ein weiterer Einbruch wurde in ein Reisebüro an der Hauptstraße Ecke Pottgasse im Zeitraum von 18.15 Uhr bis 09.45 Uhr begangen. Hier wurde ein altes Mobiltelefon erbeutet.

Die Kriminalpolizei in Warburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05641/78800. /ell

