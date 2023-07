Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Landediebstahl in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Ein Lebensmittelgeschäft in der Innenstadt wurde am Mittwochabend zum Schauplatz eines Ladendiebstahls. Ein 45-jähriger Mann versuchte unbemerkt eine Flasche Schnaps zu stehlen. Als dieser jedoch durch die Kasse lief, ohne die Ware zu bezahlen, bemerkte das eine Mitarbeiterin. Sie sah einen, aus dem Rucksack des mutmaßlichen Diebes herausragenden, Gegenstand. Bei näherer Betrachtung erkannte sie die Schnapsflasche. Eine alarmierte Polizeistreife überprüfte den 45-Jährigen. Ebenso wurde bei ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen stark erhöhten Promillewert. Aufgrund seiner Desorientierung und seiner zusammenhangslosen Aussagen, wurde der Mann bis zum Folgetag in Schutzgewahrsam genommen. Ein Richter ordnete die Maßnahme an. |ksr

