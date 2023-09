Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Wochenende

Kleve - Kempen - Emmerich - Kaldenkirchen (ots)

Am Freitagnachmittag, 15. September 2023 um 16:15 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung aus Kleve einen 60-jährigen Niederländer auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Millingen. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Bonn mit einem Haftbefehl wegen Betrug gesucht wurde. Der Niederländer zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 3600 EUR bei der Bundespolizei ein und konnte somit die drohende 90-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er weiterreisen.

In der Regionalbahn RE 13 auf der Fahrt von Venlo nach Hamm wurden am Bahnhof in Kaldenkirchen ebenfalls am Freitag um 08:20 Uhr zwei lettische Staatsangehörige überprüft. Bei der 47-jährigen Frau stellte sich heraus, dass ein Sicherungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kleve wegen besonders schwerem Diebstahl vorlag. Hiernach muss die Gesuchte nun für sechs Monate in Haft. Weiterhin war die Reisende nicht im Besitz eines gültigen Fahrscheins und hatte zudem noch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln dabei.

Den 32-Jährigen suchte die Staatsanwaltschaft Kleve mit einem Haftbefehl wegen Trunkenheit im Straßenverkehr in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis. Da der Verurteilte die Geldstrafe in Höhe von 1400 EUR nicht bezahlten konnte, brachte die Bundespolizei ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zum Haftantritt der 35-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in da Gefängnis in Willich.

