Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Lebensgefahr! Unbekannter klettert Strommast hoch - Bundespolizei sperrt Bahnstrecke

Bochum (ots)

Gestern Abend (17. September) sorgte eine männliche Person für die Notbremsung eines Zuges in Bochum, da dieser sich gefährlich nah am Gleisbereich auf einem Oberleitungsmast aufgehalten haben soll. Wenig später soll dieser dann mit seinem Begleiter die Flucht ergriffen haben.

Gegen 19:20 Uhr informierten Bahnmitarbeiter das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Bochum über eine Person, die einen Oberleitungsmast hochgeklettert sein soll. Der Triebfahrzeugführer der RB 40 fuhr in Richtung Hagen, als er kurz vor Einfahrt in den Bahnhof Bochum-Wattenscheid einen Unbekannten wahrgenommen habe. Dieser habe sich bereits lebensgefährlich nah an der stromführenden Oberleitung befunden, während eine andere Person am Boden fotografiert oder gefilmt habe. Der Zug hatte zu diesem Zeitpunkt eine Geschwindigkeit von ca. 130 km/h und der Strommast befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen. Daraufhin habe der Bahnmitarbeiter unverzüglich eine Schnellbremsung eingeleitet und zudem ein Warnsignal abgegeben. Der Unbekannte sei daraufhin den Strommast wieder heruntergeklettert und anschließend auf einem E-Roller in Richtung Bahnhof geflüchtet.

Durch die Notbremsung wurden keine Reisende verletzt. Wenige Augenblicke später, nachdem der Notfallmanager der Deutschen Bahn die betroffene Bahnstrecke für den Zugverkehr gesperrt hatte, konnte auf dieser Strecke auch der Strom abgeschaltet werden. Die Bahnstrecke konnte gegen 20:10 Uhr wieder freigegeben werden. Durch den Vorfall kam es insgesamt zu Verspätungen von 374 Minuten, wovon 24 Züge betroffen waren. Zehn Züge wurden umgeleitet.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gegen Unbekannt ein. Die Bundespolizei warnt vor den Gefahren des Bahnstroms. Dieser verfügt über 15.000 Volt und 1.000 Ampere. Eine Berührung der Oberleitung ist nicht nötig, da durch sogenannte Lichtbögen der Strom, der gut 65-mal stärker ist als aus einer herkömmlichen Steckdose, auf den menschlichen Körper "überspringen könnte". Vor allem Kinder, Jugendliche und Heranwachsende werden vor dem Klettern auf Waggons und Strommasten oder vor dem Zug- oder S-Bahn-Surfen gewarnt. Auch das Fertigen von Selfies oder Fotos im Gleisbereich, sowie Leichtsinn und Mutproben im Bereich von Bahnanlagen, enden oft tödlich oder mit schwersten Verletzungen.

Nützliche Präventionstipps und Filme finden sie unter:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/04Sicher-auf-Bahnanlagen/01_Eigene-Vorsicht/Eigene-Vorsicht_node.html

www.deutschebahn.com/de/nachhaltigkeit/verantwortung_gesellschaft/unfallpraevention/kurzfilme-1182116

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell