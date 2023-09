POL-OE: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wenden (ots) - Am Samstag (26. August) hat sich zwischen 1 Uhr und 01:30 Uhr auf der Bebbinger Straße eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ging hier ein 20-jähriger Fußgänger entlang der Fahrbahn in Richtung Büchen. Der junge Mann gab an, dass ihn plötzlich ein unbekannter Pkw von vorne kommend angefahren habe. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und sich um den ...

