POL-OE: Hinweise nach Unfallflucht gesucht

Wenden (ots)

Am Samstag (26. August) hat sich zwischen 1 Uhr und 01:30 Uhr auf der Bebbinger Straße eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ging hier ein 20-jähriger Fußgänger entlang der Fahrbahn in Richtung Büchen. Der junge Mann gab an, dass ihn plötzlich ein unbekannter Pkw von vorne kommend angefahren habe. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und sich um den 20-Jährigen zu kümmern. Da der junge Mann am nächsten Tag immer noch Schmerzen hatte, suchte er einen Arzt auf und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Das Verkehrskommissariat Olpe bittet um Hinweise. Der Verletzte gab an, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen silbernen Van gehandelt haben soll. Vermutlich ist ein Spiegel ebenfalls beschädigt worden.

Zeugen können sich bei der Sachbearbeitung des Verkehrskommissariats Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4116 melden.

