Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 71-Jähriger angefahren

Lennestadt (ots)

Ein zunächst unbekannter Autofahrer ist am Mittwoch (30. August) gegen 12 Uhr über eine zu einem Gastronomiebetrieb gehörende Wiese in der Gleierstraße gefahren. Als der Besitzer dies bemerkte, aus seiner Gaststätte kam und den Autofahrer ansprach, beschleunigte der unbekannte Autofahrer und fuhr den 71-Jährigen an. Anschließend flüchtete er. Der Angefahrene wurde bei dem Zusammenstoß am Kopf verletzt. Als die Polizei eintraf, leisteten die Beamten umgehend Erste Hilfe. Anschließend kam der 71-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zudem leitete die Polizei umgehend eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug ein. Eine Streifenwagenbesatzung konnte ein mögliches Täterfahrzeug in der Siegener Straße in Kirchhundem antreffen und kontrollieren.

Das Verkehrskommissart leitete weitere Ermittlungen ein. Derzeit sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu einem Pkw mit polnischer Zulassung mit Kennzeichenfragment "LU" machen können.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02761-9269-4130.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell