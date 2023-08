Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 15-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines 15-jährigen Motorrollerfahrers hat sich am Mittwoch (30. August) gegen 16:30 Uhr auf der B 54 in Höhe Stachelau ereignet. Dabei befuhr der 15-Jährige mit seinem Roller die Straße in Richtung Altenkleusheim. Er beabsichtigte, nach links auf die L711 einzubiegen. Zeitgleich kam ihm jedoch eine 26-jährige Autofahrerin entgegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Rollerfahrer stürzt und verletzte sich. Außerdem befand sich hinter dem Motorrollerfahrer ein 61-jähriger Autofahrer. Dieser versuchte, dem gestürzten Jugendlichen auszuweichen und kollidierte dadurch mit dem Pkw der 26-Jährigen. Der Rollerfahrer wollte im Nachgang an die Unfallaufnahme eigenständig einen Arzt aufsuchen. An dem Motorroller entstand Sachschaden im dreistelligen, an den Fahrzeugen im jeweils vierstelligen Eurobereich.

