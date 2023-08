Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 70-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots)

In der Ortschaft Oerdinger Berg hat sich am Dienstag (29. August) gegen 10:50 Uhr ein Motorradunfall auf der Brachter Straße ereignet. Dabei befuhr ein 70-Jähriger aus Finnland die Landstraße und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Mit seinem Krad rutschte er über einen angrenzenden Grünstreifen. Durch den Sturz verletzte er sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell