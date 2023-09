Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verstärkung für die Kreispolizeibehörde Olpe

Olpe (ots)

Landrat Theo Melcher hat am Donnerstag, 1. September, gemeinsam mit dem Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Jürgen Griesing, die "Neuen" der Kreispolizeibehörde Olpe begrüßt. Insgesamt verstärken 18 Beamtinnen und Beamte die Wachen in Olpe, Lennestadt und Attendorn sowie die Kriminalpolizei und den Verkehrsdienst. Jedes Jahr auf Neue ist es sowohl für Landrat Theo Melcher als auch für alle Beschäftigten der Kreispolizeibehörde eine große Freude, wenn zahlreiche Verstärkungskräfte in den Kreis Olpe entsandt werden. Dabei kommen die neuen Beamtinnen und Beamten nicht nur aus dem Kreisgebiet, sondern auch aus entfernten Teilen Nordrhein-Westfalens. Sie werden nun in Zukunft gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Kreispolizeibehörde dazu beitragen, dass der Kreis Olpe auch weiterhin einer der sichersten im Land NRW bleibt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell