Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Sender Straße

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Freitagabend (23.02., 18.30 Uhr) ereignete sich auf der Sender Straße ein Verkehrsunfall zweier Autofahrer, die frontal zusammenstießen. Zuvor befuhr ein 54-jähriger Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock mit einem Ford die Sender Straße aus Verl kommend. Zwischen den Straßen Am Landerbach und Landweg geriet der Ford-Fahrer unvermittelt in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden 20-jährigen Verler in einem VW.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf den Einfluss durch Betäubungsmittel bei dem 54-jährigen Ford-Fahrer. Ein anschließender Drogenvortest bestätigte dies. Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den 54-Jährigen zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum. Dort wurde dem Mann auch eine Blutprobe entnommen. Der 20-jährige VW-Fahrer sowie ein 20-jähriger Beifahrer wurden zur ambulanten Behandlung ebenfalls in angrenzende Krankenhäuser transportiert.

Die beiden Unfallautos wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen und Abgeschleppt. Der geschätzte Sachschaden lag bei rund 28 000 Euro. Gegen den 54-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Zudem wurde der Führerschein des Ford-Fahrers sichergestellt.

