Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gefährliche Körperverletzung durch Böllerwurf

Kaiserslautern (ots)

Zu einer Schrecksekunde kam es am Sonntagmittag während eines Handballspieles in der Schillerschule in Kaiserslautern. Durch vier Jugendliche wurde im Rahmen der Aufwärmphase der beiden Mannschaften die Turnhalle betreten und ein Feuerwerkskörper auf die Spielfläche geworfen. Hierdurch wurde ein 12-jähriger Spieler leicht am Oberschenkel verletzt. Die Jugendlichen ergriffen im Anschluss unmittelbar die Flucht, jedoch konnten drei der vier Personen durch Zeugen wiedererkannt werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Zeugen des Vorfalles, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |cpe

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell