POL-GT: Parkscheinautomat aufgebrochen

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - In der Nacht zu Montag (25.02., 21.45 Uhr - 26.02., 07.40 Uhr) haben bislang unbekannte Täter die Terrassentür einer Wohnung an der Königsberger Straße aufgehebelt. Die Einbrecher entwendeten unter anderem ein Portemonnaie und Werkzeug. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatort in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Mit Hinweisen und Angaben dazu wenden Sie sich ...

