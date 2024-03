Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Radfahrer und Fußgänger verunfallen mit Straßenbahnen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 03.03.2024, gegen 11.35 Uhr kollidierte ein 26-jähriger Fahrradfahrer im Bereich der Opfinger Straße, Einmündung Besanconallee an einem Bahnübergang mit einer bevorrechtigten Straßenbahn. Offenbar hatte der Pedelec-Fahrer den Vorrang der Straßenbahn, bzw. sein Rotlicht zeigendes Ampelsignal missachtet.

Der Radfahrer wurde mit seinem Fahrrad von der Straßenbahn erfasst, jedoch glücklicherweise nur leicht verletzt.

Bereits am frühen Morgen, 03.03.2023, gegen 2 Uhr kam es in der Bertoldstraße zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem 63-jährigen Fußgänger. Der Mann wollte offenbar vor einer fahrenden Straßenbahn die Strecke queren und prallte mit dem Kopf gegen den Zug. Glücklicherweise wurde auch er nur leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine benachbarte Klinik eingeliefert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 2 Promille.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat in beiden Fällen den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallhergang geben können oder Beobachtungen gemacht haben.

