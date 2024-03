Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 151 bei Herrischried-Giersbach hat sich am Sonntag, 03.03.2024, kurz vor 12:00 Uhr, ein Motorradfahrer leicht verletzt. Ein 63-jähriger Autofahrer war aus der Straße Giersbach auf die bevorrechtigte Landstraße eingefahren. Dort kam es zum Streifvorgang mit dem von links kommenden 45 Jahre alten Motorradfahrer. Dieser stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen an einem Bein zu. Er wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand Sachschaden am Auto in Höhe von rund 3500 Euro, am Motorrad von ca. 11000 Euro.

