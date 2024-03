Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Kind nach Sturz mit Tretroller per Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 02.03.2024, gegen 14:30 Uhr, ist ein Kind in Laufenburg nach einem Sturz mit einem Tretroller per Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt worden. Der 5-jährige Junge hatte den Wiesenweg bergab befahren und aufgrund der zunehmenden Geschwindigkeit die Kontrolle verloren. Er kam zu Fall und zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu. Vorsorglich wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik geflogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell