Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht am City-Center - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Am 11. Oktober, in der Zeit zwischen 06:50 Uhr und 13:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des City-Centers Am Bahnhof eine Verkehrsunfallflucht. Ein Mitarbeiter parkte seine blaue Mercedes- Limousine auf der hinteren Parkplatzfläche, im Bereich der Zufahrt für die Warenanlieferung. Eine Kollegin bemerkte gegen Mittag den erheblichen Schaden und informierte ihren Arbeitskollegen. An dem Mercedes waren im Heckbereich diverse Deformationen und Lackschäden festzustellen. Außerdem war die Heckscheibe gesplittert, die Rücklichter beschädigt und sie Stoßstange abgerissen. Zeugen, die Hinweise auf einen Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

