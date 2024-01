Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Libyer am Grenzübergang in Reitzenhain zurückgewiesen

Reitzenhain (ots)

Am 25. Januar 2024 um 19:10 Uhr wurde durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz ein nach eigenen Angaben libyscher Staatsangehöriger am Grenzübergang in Reitzenhain zur Einreisekontrolle vorstellig. Nachdem die Einsatzkräfte die Identität geprüft hatten, wurde bei dem 25 jährigen Libyer eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Leipzig zur Strafvollstreckung wegen unerlaubter Einreise festgestellt. Er war zu einer Gesamtgeldstrafe von 981,00 EUR verurteilt worden, welche er begleichen konnte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen den Libyer eine Wiedereinreisesperre für die Bundesrepublik Deutschland bis August dieses Jahr vorliegt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der libysche Staatsangehörige am 26. Januar 2024 um 02:00 Uhr an die tschechischen Behörden übergeben.

