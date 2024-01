BPOLI C: Bekannter zahlt offene Geldstrafe und bewahrt ihn vor Gefängnis

Reitzenhain (ots) - Bei Kontrollen am Grenzübergang in Reitzenhain stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz zwei Personen mit Ausschreibungen zur Strafvollstreckung fest. Für eine Person endete die Reise in der JVA. Am 3. Januar 2024 gegen 06:15 Uhr stellten die Kollegen bei der Kontrolle einer 33jährigen rumänischen Staatsangehörigen eine ...

mehr