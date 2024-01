Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Haftbefehle in Reitzenhain vollstreckt - offene Geldsummen in vierstelliger Höhe

Reitzenhain (ots)

Bei Kontrollen am Grenzübergang in Reitzenhain stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz zwei Personen mit Ausschreibungen zur Strafvollstreckung fest. Für eine Person endete die Reise in der JVA.

Am 3. Januar 2024 gegen 06:15 Uhr stellten die Kollegen bei der Kontrolle einer 33jährigen rumänischen Staatsangehörigen eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft München fest. Sie war vom Amtsgericht Miesbach wegen Betrug zu einer Geldstrafe von insgesamt 2.112,45 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt worden. Da sie die offene Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde sie in die JVA eingeliefert.

Bei der Kontrolle eines 32jährigen ukrainischen Staatsangehörigen wurde ebenfalls eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung festgestellt. Er war vom Amtsgericht Kaufbeuren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe von 1.277,50 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt worden. Da er die offene Geldstrafe vor Ort beglich, konnte er seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell