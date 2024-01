Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Diebe mit Hörnerschlitten am Grenzübergang in Oberwiesenthal geschnappt

Oberwiesenthal (ots)

Am 9. Januar 2024 um 21:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe von Landes- und Bundespolizei zwei Männer, welche fußläufig am Grenzübergang Oberwiesenthal in Richtung Tschechien mit einem Hörnerschlitten unterwegs waren. Auf dem Schlitten der 33- und 35-jährigen tschechischen Staatsangehörigen befanden sich u.a. Skistiefel, eine Kettensäge, ein Laptop sowie eine Schreckschusswaffe und drei Luftgewehre.

In den Nachmittagsstunden des 9. Januar 2024 wurde dem Polizeirevier Annaberg ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Oberwiesenthal gemeldet. Zudem wurden die beiden Personen wenige Stunden zuvor in Oberwiesenthal durch Zeugen gesichtet, weshalb die tschechischen Staatsangehörigen durch Kräfte der Landespolizei vorläufig festgenommen wurden. Die transportierten Gegenstände konnten im Zuge erster Ermittlungen eben geschildertem Einbruch sowie vorangegangenen Diebstahlshandlungen in Oberwiesenthal zugeordnet werden. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Chemnitz wurden die Tatverdächtigen nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Der Kriminaldienst des Polizeireviers Annaberg prüft nun, inwieweit die bekannt gemachten tschechischen Staatsangehörigen für weitere Einbrüche in Oberwiesenthal und Umgebung verantwortlich gemacht werden können.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell