POL-BO: Schamverletzter im Westpark: Polizei nimmt 30-Jährigen fest

Bochum (ots) - Ein 32-jähriger Bochumer ist am Dienstagabend, 5. September, in ein Gymnasium in Bochum-Wattenscheid eingebrochen und dabei schwer verletzt worden. Es werden Zeugen gesucht. Nach derzeitigem Stand verschaffte sich der Mann gegen 21 Uhr gewaltsam Zutritt in das Schulgebäude an der Saarlandstraße. Der Hausmeister (26, aus Bochum) bemerkte den Einbrecher ...

mehr