Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Ost (ots)

Ein Unbekannter ist am Donnerstag (01.02.2024) in eine Wohnung an der Friedenstraße eingebrochen, bei einer Wohnung am Griesingerweg scheiterten die Täter bei der Türöffnung. Am Griesingerweg versuchten die Täter zwischen 07.50 Uhr und 12.45 Uhr eine Tür zur Wohnung im dritten Obergeschoss aufzubrechen. Sie scheiterten und flüchteten ohne Beute. Wie die Täter ins Treppenhaus gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen. An der Friedensstraße öffnete ein junger Mann gegen 12.00 Uhr die Wohnungstür gewaltsam und durchwühlte die Räume. Er erbeutete unter anderem Brillen, Parfum und Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Täter war zirka 20 bis 30 Jahre alt und 165 bis 175 Zentimeter groß, hatte dunkelbraune kurze Haare, einen Bart und gebräunte Haut. Er trug ein beiges Oberteil sowie einen dunklen Mantel. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

