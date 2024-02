Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt / - Zuffenhausen (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Mittwoch (31.01.2024) eine 87-jährige Frau und einen 95-jährigen Mann um mehrere Tausend Euro und Schmuck betrogen. Ein unbekannter Anrufer suggerierte der 87-Jährigen, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution zu zahlen sei. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Anrufer die Frau dazu, gegen 21.30 Uhr einem unbekannten Abholer Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro an der Colmarer Straße zu übergeben. Der Abholer war zirka 30 Jahre alt, 180 bis 190 Zentimeter groß, sehr gepflegt und hatte eine schlanke, sportliche Figur. Er hatte kurze, gegelte, dunkelbraune Haare, einen Dreitagebart, dunkle Augen und war bekleidet mit einem dunklen Mantel mit aufgestelltem Kragen und einem schwarzen Rollkragenpullover. Ein angeblicher Polizeibeamter rief einen 95-jährigen Mann in Bad Cannstatt an und teilte mit, dass sein Geld und seine Wertsachen aufgrund vorangegangener Einbrüche nicht mehr sicher seien. Es gelang es dem Betrüger, den Mann davon zu überzeugen, bei seiner Bank mehrere Tausend Euro abzuheben und das Geld, sowie Schmuck einem angeblichen verdeckten Ermittler zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr an der Marktstraße zu übergeben. Der 95-Jährige erhielt kurz darauf einen erneuten Anruf und wurde erneut aufgefordert Tausende Euro abzuheben. Einem Bankmitarbeiter kam dies verdächtig vor und verständigte die Polizei, sodass eine weitere Geldübergabe verhindert werden konnte. Der Abholer war zirka 175 Zentimeter groß, etwa 45 Jahre alt, schlank, bekleidet mit einer blauen Jeans, einem schwarzen Oberteil mit Kapuze und einer braunen Strickmütze mit schwarzem Bund. Er hatte einen ungepflegten Bart. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell