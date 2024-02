Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 16-Jährige angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochmorgen (31.01.2024) in der Hedelfinger Straße eine 16 Jahre alte Fußgängerin angefahren und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um das leichtverletzte Mädchen zu kümmern. Die 16-Jährige überquerte gegen 07.50 Uhr die Fußgängerfurt in der Hedelfinger Straße, um zur Stadtbahnhaltestelle zu gelangen. Ein unbekannter Autofahrer bog zu diesem Zeitpunkt von der Rohrackerstraße nach links in die Hedelfinger Straße ab. Dabei streifte er die Jugendliche, die daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Das Mädchen ging anschließend in die Schule und berichtete den Vorfall einem Lehrer. Eine Beschreibung des flüchtigen Fahrzeugs liegt nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

