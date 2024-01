Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug auf Bahngleise gefahren

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Autofahrer am Mittwoch (31.01.2024) bei einem Unfall in der Stammheimer Straße zugezogen. Der Fahrer des VW UP befuhr gegen 16.30 Uhr die Stammheimer Straße in Richtung Stammheim und kam aus bislang noch ungeklärter Ursache auf Höhe der Neckarsulmer Straße von der Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung hinunter und kam schließlich auf den Gleisen des Güterverkehrs auf dem Dach liegend zum Stillstand. Kurz darauf wurde das Fahrzeug von einem heranfahrenden Güterzug erfasst und noch einige Meter mitgeschleift. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte den Fahrer aus seinem Wagen bergen. Anschließend kümmerten sich weitere Rettungskräfte um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war der Zug- und Stadtbahnverkehr sowie die Stammheimer Straße gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Stand 18.15 Uhr

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell