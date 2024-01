POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Montag (29.01.2024) einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Waldstück an der Straße Am Stadtpark das Handy eines 21-Jährigen geraubt zu haben. Der Tatverdächtige soll den 21-Jährigen gegen 07.45 Uhr angesprochen und ...

mehr