Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldbörse geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Männer haben am Montagabend (29.01.2024) in der Stephanspassage die Geldbörse eines 66 Jahre alten Mannes geraubt. Die beiden Unbekannten lockten den 66-Jährigen gegen 21.30 Uhr unter einem Vorwand in die Passage, wo ihn einer der Täter von hinten umklammerte und sein Komplize ihm die Geldbörse mit rund 200 Euro Bargeld aus der Jackentasche zog. Anschließend flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Der 66-Jährige konnte lediglich angeben, dass es sich bei den Tätern um einen großen und einen kleinen Mann handeln würde, beide hatten schwarze Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

