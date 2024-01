POL-S: Dreiste Trickdiebinnen bestehlen Seniorin - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Drei unbekannte Männer haben am späten Sonntagabend (28.01.2024) in der Stadtbahnlinie U9 an der Haltestelle Neckartor zwei 22 und 29 Jahre alte Männer bestohlen und sie später in der Klett-Passage geschlagen. Das Trio sprach die beiden Männer gegen 23.40 Uhr in der Stadtbahn an und fragte, ob sie Geld wechseln könnten. Als die beiden Fahrgäste ihre Geldbörsen hervorholten, rissen ihnen ...

