Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiate Diebe stehlen Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei unbekannte Männer haben am späten Sonntagabend (28.01.2024) in der Stadtbahnlinie U9 an der Haltestelle Neckartor zwei 22 und 29 Jahre alte Männer bestohlen und sie später in der Klett-Passage geschlagen. Das Trio sprach die beiden Männer gegen 23.40 Uhr in der Stadtbahn an und fragte, ob sie Geld wechseln könnten. Als die beiden Fahrgäste ihre Geldbörsen hervorholten, rissen ihnen zwei der Täter das Bargeld aus der Hand und flüchteten. Rund 30 Minuten später trafen die beiden Bestohlenen die drei Männer in der Klett-Passage an und forderten ihr Geld zurück. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung bei der die 22 und 29 Jahre alten Männer leichte Verletzungen davontrugen. Das Trio flüchtete erneut in Richtung Kriegsbergstraße. Alle drei sollen 15 bis 30 Jahre alt sein. Einer war etwa 185 Zentimeter groß, schlank und hatte schwarze, kurzrasierte Haare. Er trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Ein weiterer war etwa 170 Zentimeter groß, dünn und hatte einen Oberlippenbart. Er trug eine graue Jogginghose und eine Wollmütze. Der dritte war zirka 170 bis 175 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

