POL-S: Senior durch Wildschwein verletzt

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (28.01.2024) einen 34-Jährigen an der Stadtbahnhaltestelle Rathaus überfallen. Der Mann war gegen 02.00 Uhr in der Esslinger Straße am Abgang zur Haltestelle unterwegs, als er auf eine Gruppe von etwa fünf jungen Männern traf. Die Männer forderten das Mobiltelefon des Geschädigten, welches er schnell in seine Jackentasche steckte. Daraufhin griffen ...

