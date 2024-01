Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (28.01.2024) einen 34-Jährigen an der Stadtbahnhaltestelle Rathaus überfallen. Der Mann war gegen 02.00 Uhr in der Esslinger Straße am Abgang zur Haltestelle unterwegs, als er auf eine Gruppe von etwa fünf jungen Männern traf. Die Männer forderten das Mobiltelefon des Geschädigten, welches er schnell in seine Jackentasche steckte. Daraufhin griffen ihn die fünf Männer an, brachten ihn zu Boden und traktierten ihn mit Schlägen sowie Tritten gegen den Oberkörper und Kopf. Aus bislang ungeklärten Gründen ließen die Täter plötzlich von dem Mann ab und gingen flüchtig. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die fünf Täter wurden als Westasiaten mit schwarzer Bekleidung beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei Stuttgart zu wenden.

