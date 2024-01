Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit einem Verletzten und hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Eine leicht verletzte Person und zirka 60.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitag (26.01.2024) auf der Uferstraße zwischen dem Leuzetunnel und der Poststraße ereignet hat. Ein 36-jähriger Fahrer eines Audi befuhr kurz nach 22.00 Uhr die Uferstraße aus Fahrtrichtung Esslingen kommend in Richtung Stuttgart und missachtet mutmaßlich nach der Poststraße die für ihn Rot zeigende Lichtzeichenanlage. Ein 35-jähriger Fahrer eines VW, welcher aus Richtung Stuttgart in Fahrtrichtung Esslingen unterwegs war, kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Audi-Fahrer. Der 36-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde vor Ort durch hinzugerufene Rettungssanitäter versorgt. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme örtlich umgeleitet, wodurch es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

