POL-S: Verletzte nach Auffahrunfall

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (26.01.2024) auf der Bundesstraße 10 haben sich zwei Männer leichte Verletzungen zugezogen. Ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 15.00 Uhr in Fahrtrichtung Esslingen auf der linken Spur unterwegs, als er aufgrund des stockenden Verkehrs stark abbremste und auf die rechte Spur auswich. Ein hinter ihm auf der rechten Spur fahrender 42 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr daraufhin in das Fahrzeugheck des Mercedes. Rettungskräfte versorgten die beiden Fahrer und brachten sie zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Ersten Ermittlungen zufolge entstand ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Bundesstraße vorübergehend komplett, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

