Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Stuttgart-Wangen (ots)

Zwei Leichtverletzte und mehrere Zehntausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend (25.01.2024) auf der Bundesstraße 10 auf Höhe der Inselstraße ereignet hat. Ein 34-Jähriger war gegen 17.45 Uhr mit seinem Opel in Richtung Esslingen unterwegs als er verkehrsbedingt abbremsen musste. Der hinter ihm fahrende 35-jährige Suzuki-Fahrer bremste ebenfalls. Die 29 Jahre alte Fahrerin eines Audis erkannte dies zu spät und fuhr auf den Suzuki auf. Ein 48-Jähriger, der hinter der Audi-Fahrerin unterwegs war konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Porsche in das Heck des Audis. Dieser wurde dadurch auf den Suzuki und den Opel geschoben. Die 34-jährige Beifahrerin im Opel sowie die 29 Jahre alte Audi-Fahrerin verletzten sich leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frauen und brachten sie in Krankenhäuser. Zwei Fahrstreifen der Bundesstraße 10 waren für rund zwei Stunden bis kurz vor 20.00 Uhr gesperrt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 75.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell