Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin schwer verletzt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Eine 81 Jahre alte Frau ist am Donnerstagmittag (25.01.2024) in der Haldenrainstraße beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Seniorin überquerte gegen 12.05 Uhr auf Höhe der Haltestelle Fürfelder Straße die Fahrbahn. Ersten Ermittlungen zufolge missachtete sie dabei das Rotlicht an der Fußgängerfurt und wurde vom Opel Corsa einer 72-Jährigen erfasst, die in der Haldenrainstraße Richtung Schozacher Straße unterwegs war. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Haldenrainstraße gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell