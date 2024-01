Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte Täter haben Dienstag (23.01.2024) oder Mittwoch (24.01.2024) in Möhringen mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Die Täter hebelten zwischen 14.30 Uhr und 07.00 Uhr die Tür eines Fiats auf, der am Schneewittchenweg abgestellt war. Sie stahlen eine geringe Menge an Münzgeld und eine Uhr im Wert von etwa 100 Euro. Auf unbekannte Weise gelangten die Täter zwischen 20.00 Uhr und 07.20 Uhr in einen BMW an der Rohrer Straße und erbeuteten Ausweisdokumente, eine Bankkarte und Bargeld in Höhe von rund 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

