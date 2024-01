POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Stuttgart- Süd / - West (ots) - Unbekannte Täter sind im Laufe des Dienstags (23.01.2024) in eine Wohnung an der Olgastraße eingebrochen und haben versucht an der Cäsar-Flaischlen-Straße eine Wohnungstüre aufzuhebeln. Die Täter hebelten zwischen 07.40 Uhr und 13.45 Uhr eine Wohnungstür an der Olgastraße auf, nachdem sie auf unbekannte Weise in das Wohngebäude gelangten. In der Wohnung durchsuchten sie eine ...

mehr