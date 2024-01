POL-WES: Xanten - 59-Jährige überschlägt sich mit ihrem PKW

Schermbeck (ots) - In der Zeit vom 06.01. - 16.30 Uhr bis zum 07.01.2024 - 12.40 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Schermbeck-Damm. Der oder die unbekannten Täter schlugen eine Terrassentür ein und gelangten so in das Haus. Dort entwendeten der oder die Täter Bargeld und zwei Lampen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Ergreifung der Täter geben ...

