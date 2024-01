Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Mehrfamilienhäuser eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Süd / - West (ots)

Unbekannte Täter sind im Laufe des Dienstags (23.01.2024) in eine Wohnung an der Olgastraße eingebrochen und haben versucht an der Cäsar-Flaischlen-Straße eine Wohnungstüre aufzuhebeln. Die Täter hebelten zwischen 07.40 Uhr und 13.45 Uhr eine Wohnungstür an der Olgastraße auf, nachdem sie auf unbekannte Weise in das Wohngebäude gelangten. In der Wohnung durchsuchten sie eine Kommode. Über mögliches Diebesgut ist derzeit nichts bekannt. An der Cäsar-Fleischlen-Straße gelangten die Täter mutmaßlich aufgrund einer offenstehenden Haustüre in das Mehrfamilienhaus. Hier scheiterten die Täter beim Versuch zwischen 09.50 Uhr und 17.00 Uhr in eine Wohnung zu gelangen und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

