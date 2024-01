Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiate Ladendiebe verletzen Frau und können flüchten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag (23.01.2024) in einem Geschäft an der unteren Königstraße Kleidung gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt. Die beiden Männer entfernten gegen 14.30 Uhr die Sicherheitsetiketten von mehreren Kleidungsstücken und steckten sich diese unter ihre Jacken. Als zwei Ladendetektive die Männer ansprachen versuchten sie zu flüchten. Dies konnten die Detektive kurzzeitig verhindern indem sie die Männer festhielten. Dabei kam es zu einem Gerangel wobei sich die Diebe losreißen und flüchten konnten. Noch im Ladengeschäft stieß einer der Täter eine 84-jährige Kundin zur Seite wodurch diese zu Fall kam und sich schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Beide Männer sollen zirka 18 bis 20 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Einer der Täter soll ein schwarzes Basecap mit der Aufschrift "Chicago Bulls", eine schwarz-braune Jacke, einen grauen Kapuzenpulli, eine schwarze Hose und Sneaker getragen haben. Der zweite Mann soll eine schwarze Wollmütze, blaue Jeans, ein schwarzes Sweatshirt, eine schwarze Jacke und eine schwarze Weste getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

