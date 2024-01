Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zehnjährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend (22.01.2024) einem zehn Jahre alten Jungen in der Straße Am Steinenberg eine Sporttasche mit Sportkleidung im Wert von zirka 60 Euro geraubt. Der Zehnjährige war gegen 18.50 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung der Straße Obere Heckenstraße unterwegs, als der auf Höhe der Hausnummer 6A stehende Unbekannte nach der umgehängten Sporttasche des Jungen griff und sie ihm während der Fahrt von der Schulter zog. Der Täter war zirka 20 bis 30 Jahre alt, 165 bis 170 Zentimeter groß und mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Jeanshose sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

