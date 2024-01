Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 84-Jähriger nach Unfall verstorben

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Der 84 Jahre alte Mann, der am 12.01.2024 im Gewann Steinprügel bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden ist ( siehe hierzu https://t1p.de/no6u3 ), ist in der Nacht zum Samstag (20.01.2024) in einem Esslinger Krankenhaus verstorben.

