Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eschenbach - Einbruch in Firma

Von Mittwoch auf Donnerstag gelangte ein Unbekannter in die Firmenräume.

Ulm (ots)

Zwischen 18.30 Uhr und 7.45 Uhr drang ein Unbekannter in eine Firma in der Zillenhardtstraße ein. Dort hebelte er ein Fenster auf und stieg ein. Auf seiner Suche fand er Geld. Das nahm der Einbrecher mit. Der Polizeiposten Heiningen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits einfache technische oder mechanische Sicherungsmaßnahmen können die Einbrecher aufhalten oder auch von Anfang an fernhalten. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, kompetent und produktneutral, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++0318365

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell