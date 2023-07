LPI-G: Vorfahrt missachtet

Altenburg (ots) - Altenburg: Polizeibeamte kamen gestern Mittag (17.07.2023), gegen 11:30 Uhr in der Barlachstraße zum Einsatz, nachdem sich dort ein Mann nackt auf seinem Balkon mehreren vor Ort anwesenden Kindern (6, 8, 11) zeigte. Nach vorliegenden Erkenntnissen sprach er zudem eines der Kinder in verdächtiger Art und Weise an. Die hinzukommenden Polizeibeamten identifizierten den Herrn und leiteten in der Folge die ...

mehr