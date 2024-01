Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen, -Feuerbach (ots)

Unbekannte Täter haben von Montag bis Mittwoch (22. bis 24.01.2024) drei Autos aufgebrochen und Wertgegenstände gestohlen. Die Täter schlugen in der Nacht auf Dienstag, die hintere Seitenscheibe einer weißen Mercedes A-Klasse ein, welche zwischen 18.30 Uhr und 06.30 Uhr an der Schlotwiese, auf Höhe der Hausnummer vier, geparkt war. Anschließend durchsuchten sie das Fahrzeug und erlangten Bargeld sowie ein Mobiltelefon im Wert von über Tausend Euro. Am Stadtpark gelangten Täter zwischen Montag, 18.30 Uhr und Dienstag, 08.00 Uhr, auf bislang unbekannte Weise in einen schwarzen BMW X2, welcher auf Höhe der Hausnummer 86 geparkt war. Hier erbeuteten sie einen geringen Bargeldbetrag. Ein Zeuge meldete am Mittwoch gegen 02.45 Uhr verdächtige Personen in einem Parkhaus an der Hohewartstraße, auf Höhe der Hausnummer vier. Bei einer Überprüfung fanden die Polizeibeamten einen schwarzen Skoda Octavia mit einer offenstehenden Türe und einer eingeschlagenen Seitenscheibe. Die Täter hatten das Fahrzeug durchsucht und waren offenbar kurz zuvor geflüchtet. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung kontrollierten die Beamten eine Person. Ob diese im Zusammenhang mit dem Aufbruch steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4871189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden. Az.: ST/0141944/2024, ST/0142385/2024, ST/0149386/2024

