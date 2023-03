FW-Kiel: Feuer in einem Hotelgebäude in der Kieler Innenstadt, keine verletzten Personen

Kiel (ots) - Am Freitagvormittag gegen 08:00 Uhr erfolgte durch die Brandmeldeanlage des Bildungszentrums in der Vaasastraße in Kiel Mettenhof eine Alarmierung in der integrierten Regionalleitstelle Mitte. Bereits während der Anfahrt erhielt die Leitstelle weitere Informationen über ein Feuer im entsprechenden Objekt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich eine starke Rauchentwicklung, die sich bereits auf Teile ...

mehr