POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist belästigt Frau mit Kind

Stuttgart-Ost / -Nord (ots) - Zwei Unbekannte haben am Donnerstag (25.01.2024) versucht, in zwei Wohnungen an der Haußmannstraße einzubrechen. Die beiden hebelten gegen 12.00 Uhr jeweils die Türen der Wohnungen auf, flüchteten dann aber unverrichteter Dinge wieder. Sie werden als 20 bis 30 Jahre alt, schlank und zirka 170 Zentimeter groß beschrieben. Beide hatten kurze, schwarze Haare. Ebenfalls am Donnerstag ...

