POL-S: 17-jährige Mädchen sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag (26.01.2024) zwei 17 Jahre alte Mädchen in einer Stadtbahn im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Stadtbibliothek sexuell belästigt. Die Mädchen fuhren gegen 14.40 Uhr mit der Linie U15 von der Haltestelle Stadtbibliothek in Richtung Stammheim. Kurz nach dem Einstieg berührte der Unbekannte beide unsittlich am Gesäß, versuchte ihnen in die Hose zu greifen und fasste einem Mädchen in den Schritt. Als die Geschädigten an der Haltestelle Heutingsheimer Straße ausstiegen, wurden sie noch kurze Zeit von dem Täter verfolgt, bevor er die Flucht ergriff. Der Unbekannte hat westasiatisches Aussehen, ist zirka 20 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, schlank und hatte schwarzes welliges Haar. Er trug eine schwarze Brille mit dickem Gestell und einen Oberlippenbart. Er war mit einer Jeansjacke, einem weißen Hoodie, Jeanshose und weißen Schuhen bekleidet. Er soll einen roten Rucksack mit sich geführt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell