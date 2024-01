LPI-G: Einbruchsversuch in Damenmodeladen

Altenburg (ots) - Ponitz: Am 17.01.2024 um 14:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw VW Polo die B 93 von Gößnitz in Richtung Zwickau. Am Abzweig nach Guteborn beabsichtige dieser nach links abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Fahrer (66) eines VW Golf, so dass es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Der 66-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr ...

